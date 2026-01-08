Frenata per Nkunku al Fenerbahce: c’entra anche Allegri

La trattativa fra il Milan e il Fenerbahce per Nkunku ha avuto una brusca frenata: fra i motivi c’è anche Allegri

Christopher Nkunku non ci sarà oggi contro il Genoa a San Siro per il turno infrasettimanale. Come annunciato da Allegri, è ancora alle prese con il problema alla caviglia che non gli ha permesso di essere in campo nemmeno a Cagliari. Anche se non al top, questa sera vedremo finalmente in campo Pulisic e Leao insieme, la coppia che Max aveva in mente fin dall’inizio, con Fullkrug pronto ad entrare dalla panchina. Nkunku è al centro dell’attenzione anche per la trattativa, confermata da più parti, con il Fenerbahce. Nelle ultime ore però si è registrata una frenata, per una serie di motivi. Fra questi c’è anche Allegri stesso.

Oltre alla distanza fra domanda e offerta (il Milan chiede 35 milioni, i turchi non vanno oltre ai 25 milioni) e ai dubbi di Nkunku stesso, c’è anche la volontà di Allegri di non lasciarlo partire se prima non avrà la certezza di prendere un sostituto. Nonostante le difficoltà, l’allenatore crede nelle qualità del francese e ha mostrato fiducia in lui in più occasioni. Vorrebbe tenerlo, ma se il Fenerbahce dovesse avanzare l’offerta giusta sarebbe complicato fermare Furlani. Prima di dare il via libera, però, Max vorrebbe un altro attaccante. E questo è un ostacolo che si aggiunge agli altri.