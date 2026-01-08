In Argentina parlano di un’offerta del Milan per Marco Verratti

I rossoneri avrebbero fatto un’offerta a Marco Verratti secondo quanto riportato in Argentina. Ibrahimovic decisivo

Marco Verratti, oggi 33enne, milita in Qatar con l’Al Duhail, esperienza iniziata la scorsa estate dopo una carriera intera al Psg. Dall’Argentina arriva però una clamorosa indiscrezione: secondo DSports, il Boca Juniors valuta un innesto di alto profilo in vista della prossima Copa Libertadores, con Verratti inserito nella lista dei nomi seguiti dal club di Buenos Aires. Ma cosa c’entra quindi il Milan?

Nel racconto proveniente dal Sud America c’è spazio anche per i rossoneri. I media argentini parlano di contatti frequenti con l’entourage del giocatore e di un gradimento concreto da parte milanista. Potrebbe esserci Ibrahimovic dietro a questa manovra: i due sono grandi amici e si vedono spesso (incontri testimoniati anche da post social). Il Boca, prima di affondare il colpo, deve risolvere un nodo regolamentare: i sei slot riservati agli stranieri risultano quasi tutti occupati. Quattro posti risultano già assegnati, un quinto utilizzato per Marino Hinestroza, mentre a giugno tornerà dal Celtic Marcelo Saracchi. Senza una cessione, ogni operazione resta bloccata.

Un passaggio chiave arriva dalle parole di Fernando Czyz, giornalista intervenuto a DSports Radio. “Ad oggi c’è soltanto l’offerta del Milan”, ha spiegato, aggiungendo anche “non si tratta di nullo di definitivo“. Dichiarazioni utili a fotografare una fase ancora aperta, con il club rossonero in posizione avanzata. Ad ora però non ci sono conferme in merito a queste voci provenienti dall’Argentina.