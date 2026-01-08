Milan, colpo in difesa: l’italiano che gioca in Premier League mette tutti d’accordo

Gradimento totale da parte del Milan per il difensore italiano che gioca in Premier League: può essere la miglior soluzione

Il Milan, dopo aver preso Fullkrug, ora si concentra sulla difesa. Nonostante le smentite di rito, Allegri ha chiesto alla società anche un difensore centrale. L’ideale sarebbe aggiungere al reparto un profilo di esperienza che possa alzare il livello, ma non è semplice. Per questo motivo Igli Tare sta prendendo in considerazione anche altre opzioni per quel ruolo. Per esempio, piace moltissimo Diego Coppola, difensore italiano classe 2002 di proprietà del Brighton, ex Hellas Verona.

Gradimento totale per Diego Coppola

Il giocatore trova poco spazio in Premier League e vede di buon occhio un ritorno nel campionato italiano. Il gradimento è totale all’interno dell’area sportiva rossonera, fattore decisivo per trasformare l’interesse in una trattativa concreta. Il suo nome infatti convince il direttore sportivo, Allegri e pure la società, che è ha maggior predisposizione ad investire su profili giovani.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la chiave dell’operazione passa dalla formula. Il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto, soluzione ancora da accettare dal club inglese. Sul difensore restano vigili Fiorentina, Genoa e Torino, concorrenti pronte a inserirsi. La preferenza del giocatore, però, va verso Milano. Un dettaglio non secondario in una fase del mercato dove tempistiche e volontà possono fare la differenza.