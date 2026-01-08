Milan, trattativa avanzata con il Monza: arriva il giovane Sardo

Colpo a sorpresa dei rossoneri dal Monza: il Milan sta chiudendo per l’arrivo di un giovane centrocampista classe 2005

Il mercato di gennaio è ormai iniziato da giorni. Il Milan ha dato il via alle danze con Fullkrug ma per adesso non sono state fatte altre operazioni. Sappiamo che Allegri vorrebbe un difensore centrale per migliorare il reparto, Tare vuole accontentarlo ma si cerca il profilo giusto. Non è da escludere che i rossoneri possano rimanere così. Come al solito però la società lavora anche per il Milan Futuro e in queste ore, riporta Matteo Moretto, è avanzata la trattativa con il Monza per il centrocampista Jacopo Sardo, classe 2005. I rossoneri sarebbero pronti a portarlo a casa con un contratto fino al 2029. Non è da escludere che il ragazzo possa essere ceduto in prestito subito in Serie B, ma c’è sempre l’opzione Milan Futuro in Serie D per dargli spazio e minutaggio. Possibile chiusura dell’operazione nelle prossime ore.