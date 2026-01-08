Né Allegri, né Tare: chi è l’uomo che ha convinto Maignan a rinnovare

Maignan ha cambiato idea sul rinnovo nel giro di qualche settimana: Tare e Allegri fondamentali, ma l’uomo decisivo è un altro

Mike Maignan rinnova. L’accordo è ad un passo: 6 milioni fino al 2029 con opzione per il 2030. Sono queste le basi per il nuovo contratto che il francese, presto, dovrebbe firmare. Un rinnovo sorprendente perché non poche settimane fa si parlava di una trattativa inesistente. Invece, qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo. L’arrivo di due uomini di calcio come Allegri e Tare ha sicuramente avuto il suo peso, così come il ritorno a Milanello di un clima normale (a differenza degli ultimi due anni). Ma l’uomo decisivo che ha permesso a Maignan di cambiare idea è un altro.

Claudio Filippi, preparatore dei portieri dello staff di Allegri, ha avuto un ruolo chiave in questo cambio di idea di Maignan. In questi anni, Mike ha cambiato diversi preparatori: da Dida a Gigi Ragno fino allo sconosciuto Tony Roberts. Con l’arrivo di Max, è giunto a Milanello anche Filippi, e i risultati si stanno vedendo. Maignan è tornato su ottimi livelli: non mancano ogni tanto dei momenti bassi, ma in questa stagione sono più evidenti e soprattutto più decisivi gli alti. Senza le sue parate, il Milan avrebbe certamente diversi punti in meno (soprattutto contro Roma e Inter).

The key figures behind Maignan’s imminent contract renewal with Milan were Allegri, Tare and Milan’s goalkeepers coach Claudio Filippi [@Guillaumemp] pic.twitter.com/z1PTFRTy0L — Milan Eye (@MilanEye) January 6, 2026

Il lavoro di Filippi lo ha aiutato a 360°: fra i due c’è infatti prima un ottimo rapporto personale e poi anche professionale, e questo è stato fondamentale per la scelta di Maignan di restare. Ovviamente, si aggiungono anche gli altri fattori prima citati: il lavoro diplomatico di Allegri, la forte presenza di Tare, il ritorno di un Milan ad alti livelli e che punta dritto allo Scudetto. Tutti elementi chiavi che hanno permesso alla società di riprendere un accordo che con solo Giorgio Furlani sarebbe stato impossibile dopo quanto accaduto l’anno scorso.