Nuovo nome per la difesa del Milan: è il nuovo Thiago Silva

Per il colpo in difesa, c’è un nome nuovo che arriva ancora una volta dalla Premier League: oltre a Gomez e Disasi, ecco il brasiliano

Il Milan è una seria candidata per lo Scudetto e Massimiliano Allegri lo sa molto bene. Nonostante il profilo basso nelle dichiarazioni, l’allenatore è consapevole che ha una grossa opportunità di arrivare al titolo. Con una rosa di primo livello e un solo impegno a settimana, deve lottare per portare a casa il primo posto. Con Fullkrug ha inserito un altro elemento in attacco e altre caratteristiche. Per completare il quadro, servirebbe anche un difensore centrale, anche se quelli che ha già a disposizione basta e avanzano per puntare allo Scudetto. Eppure, Igli Tare vuole provare ad accontentarlo e sta valutando diversi profili che possano migliorare il livello di qualità e attenzione del reparto.

Nuova idea dalla Premier League

Le difficoltà nei dialoghi con Fenerbahce per Skriniar e Juventus per Gatti hanno spinto Tare a riaprire il canale con il Liverpool per Joe Gomez. Il centrale inglese convince per una serie di caratteristiche, ritenute utili per completare un reparto già affidabile ma corto nei numeri. Al momento il club inglese non ha dato aperture nette. La dirigenza rossonera valuta la possibilità di sfruttare la volontà del giocatore come leva, anche se i segnali restano limitati e privi di svolte immediate.

L’idea più recente porta in Premier League, direzione Nottingham. Murillo, difensore brasiliano classe 2002 sotto contratto con il Nottingham Forest, piace molto a Tare. Profilo giovane, 182 centimetri, veloce e fisicamente tosto. Cresciuto tra vari settori giovanili brasiliani, ha trovato spazio al Corinthians prima del trasferimento in Inghilterra nell’estate 2023 per circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Il Forest fa parte di una proprietà economicamente molto solida, fattore decisivo sul prezzo. Senza un’offerta di peso l’operazione non parte. Una pista da monitorare, ma di difficile completamento. Da molti viene considerato l’erede di Thiago Silva, che è stato proposto ai rossoneri prima di accettare il Porto dopo aver lasciato il Fluminense.