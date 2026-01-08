Pagelle Milan-Genoa, il migliore e il peggiore in campo

Pagelle e voti di Milan-Genoa di questa sera, il migliore e il peggiore in campo della sfida di campionato

Il Milan perde di nuovo punti contro una piccola a San Siro. E lo fa ancora una volta grazie ad una buonissima dose di fortuna. La rete del pareggio infatti arriva solo nel recupero in maniera rocambolesca su un calcio d’angolo, e soprattutto Stanciu manda alle stelle il calcio di rigore assegnato all’ultimo respiro al Genoa. Allegri si salva ancora una volta sul filo del rasoio, ma la partita della sua squadra è davvero brutta. Brutto come il gol subito da Lorenzo Colombo e il resto della prestazione rossonera. Si salva soltanto Christian Pulisic, unico in grado di creare qualche pericolo nel nulla cosmico della fase offensiva milanista.

Il migliore

E infatti il migliore in campo è ancora lui, Christian Pulisic. L’anima del Milan, il faro, l’uomo al quale, oltre a Modric, Allegri affida ogni tipo di destino offensivo della sua squadra. Ogni azione pericolosa nasce da lui e non da Leao, che segna il gol del pareggio ma continua a non convincere del tutto in quella posizione da attaccante. Pulisic invece è straordinario sempre e comunque, e in ogni ruolo e situazione.

Il peggiore

Rientrato dopo l’infortunio, l’errore di Gabbia in occasione del gol di Colombo è davvero grossolano. Per questo motivo, e anche per altre indecisioni nel corso della gara, il difensore rossonero è il peggiore in campo.

Milan-Genoa, le pagelle

MAIGNAN 6

TOMORI 5,5

GABBIA 4,5 (Dal 75′ ATHEKAME 6)

PAVLOVIC 5

SAELEMAEKERS 5,5 (DAL 68′ FULLKRUG 5,5)

FOFANA 5 (Dal 46′ LOFTUS-CHEEK 5)

MODRIC 6

RABIOT 5,5

BARTESAGHI 5,5

PULISIC 6,5

LEAO 6