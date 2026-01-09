Allegri lo recupera: allenamento in gruppo oggi

Il rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo oggi: Allegri lo recupera per Firenze e ora l’attacco è al completo

Il Milan scenderà di nuovo in campo domenica alle ore 15:00 per affrontare la Fiorentina. Il pareggio in casa contro il Genoa brucia e non poco, ma ora è tempo di guardare avanti per non perdere il treno Scudetto. In questo week-end infatti l’Inter giocherà contro il Napoli a San Siro e potrebbe perdere punti. Allegri e i suoi devono approfittarne per poter recuperare subito i punti persi. A Firenze, contro una squadra in grave difficoltà e in lotta per non retrocedere, non ci sono scuse. A questo poi si aggiunge anche il recupero di Christopher Nkunku, che è tornato ad allenarsi in gruppo oggi con quelli che ieri hanno giocato poco o zero. Un rientro importante perché il francese, checché se ne dica, è un giocatore di alto livello e che con la doppietta contro l’Hellas Verona ha ritrovato fiducia.

Attacco al completo per Fiorentina-Milan

Con il rientro di Nkunku, Allegri avrà per la prima volta a disposizione l’attacco al completo. Leao e Pulisic, titolari ieri contro il Genoa, dovrebbero partire ancora una volta dal primo minuto, con il francese e Niclas Fullkrug pronti a dare una mano a gara in corso. Ieri a San Siro abbiamo visto anche una nuova versione del Milan con un 4-3-3 e quindi con il tedesco al centro dell’attacco con ai lati Leao e Pulisic. Una soluzione che Allegri per ora prende in considerazione solo a gara in corso o in determinate partite, perché il suo atteggiamento prudente lo porterà sempre a preferire ad aggiungere un centrocampista piuttosto che giocare con un attaccante in più. Un grande limite di un allenatore che non riesce a guardare oltre e che limita in maniera piuttosto evidente l’enorme potenziale offensivo dei rossoneri.