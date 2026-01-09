Caso Maignan in Milan-Genoa, dalla Francia: “Ha insultato l’arbitro”

In Francia parlano di un insulto di Maignan rivolto all’arbitro Mariani al termine di Milan-Genoa dopo il rigore di Stanciu

Sono stati minuti di grande caos quelli finali di Milan-Genoa. I rossoneri, che avevano trovato il pareggio grazie al classico gol finale con Rafael Leao, si sono visti assegnare contro un calcio di rigore per fallo di Bartesaghi. Fin dal fischio dell’arbitro è iniziata la furia dei milanisti, in particolar modo di Mike Maignan, che da capitano è andato a parlare faccia a faccia con Mariani. Durante queste proteste, il francese si è pure preso un’ammonizione. Poi l’errore di Stanciu, che ha calciato altissimo sopra la traversa. Pochi secondi dopo la gara è finita, ma non le proteste. Maignan e i suoi compagni le hanno portate avanti, con il portiere piuttosto arrabbiato.

⚡️ Le craquage de Maignan contre l’arbitre après une grosse frayeur face au Genoa.https://t.co/Vub0Dq5YN0 pic.twitter.com/ksMwULe0oc — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2026

Secondo quanto riportato da RMC, Mike avrebbe rivolto un insulto molto pesante all’arbitro mentre si dirigeva negli spogliatoi scortato dall’amico Adrien Rabiot. Che evidentemente ha capito il momento di rabbia del compagno e lo ha portato fuori dal campo.

Cosa rischia Maignan

Addirittura, rivelano diverse fonti, Maignan sarebbe a rischio prova tv e quindi squalifica per questo episodio. Ovviamente starà al Giudice Sportivo prendere una decisione dopo che avrà letto il referto di Mariani. Ad oggi non c’è alcun tipo di certezza: a riportare l’insulto, come detto, sono fonti francesi, ma per adesso non è arrivata nessun tipo di conferma né smentita da parte del giocatore stesso o del club.

DAZN francese trasmette l’immagine in cui Maignan dà del “figlio di p…” all’arbitro Mariani a fine partita, portato via da Rabiot che capisce la situazione. L’ “Oh!” scioccato del telecronista francese in presa diretta quando lo sente#MilanGenoa pic.twitter.com/HlkmtXC0t1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 9, 2026

Ma la questione è diventata ovviamente virale sui social, con il video di quel momento di tensione che sta facendo il giro del web da diverse ore.