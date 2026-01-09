È stato Pavlovic a salvare il Milan: lo ha fatto prima del rigore (VIDEO)

Prima del rigore sbagliato da Stanciu, Pavlovic ha fatto una cosa che probabilmente ha influito sull’errore del genoano

Strahinja Pavlovic ha salvato il Milan contro il Genoa. Durante la diretta della gara nessuno se n’era accorto, ma dai video amatoriali pubblicati dai tifosi sui social si è visto tutto. Poco prima che Stanciu poggiasse il pallone sul dischetto per calciare il rigore al 97′, il difensore rossonero ha tirato un paio di calci alla zolla per modificare l’assetto del terreno e rendere più difficile la vita di chi calcia.

Era successo qualcosa di simile anche contro il Napoli prima del rigore di De Bruyne, ma in quel caso Lobotka se n’era accorto e si è messo a fare la guardia al dischetto. Ieri, invece, nessuno dei giocatori del Genoa è intervenuto, nonostante stessero guardando la scena. Non ci è dato sapere se l’erre di Stanciu è stato causato da quell’intervento di Pavlovic, ma vista la traiettoria del pallone, molto alta rispetto alla porta, sembrerebbe di sì.