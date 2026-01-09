Ibrahimovic dal Milan all’Ajax, ma non è Zlatan

La voce arriva direttamente dall’Olanda: Ibrahimovic potrebbe lasciare il Milan per andare all’Ajax, ma non è Zlatan

Il nome Ibrahimovic torna a circolare nei corridoi di Amsterdam. Non per nostalgia, bensì per prospettiva. L’Ajax ha acceso i riflettori su Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 di proprietà del Milan, oggi impegnato con il Milan Futuro. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, il club olandese valuta un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula già discussa tra le parti. Il contratto del giocatore con il Milan scade nel 2027, dettaglio centrale nella costruzione dell’operazione.

Maximilian Ibrahimovic nel mirino dell’Ajax, l’ex squadra di Zlatan

Il progetto tecnico dei Lancieri prevede l’inserimento di Maximilian nello Jong Ajax, la squadra B che milita nella seconda divisione olandese e che vive una stagione complicata. L’Ajax punta su profili giovani, plasmabili, con margini di crescita immediata attraverso un campionato competitivo. In questo quadro si inserisce il lavoro congiunto tra i due club, impegnati nel definire i dettagli di una trattativa ancora aperta. Il richiamo storico resta forte: Zlatan Ibrahimovic ha vestito la maglia dell’Ajax dal 2001 al 2004, passaggio decisivo nella sua carriera.

🚀📈 Zlatan Ibrahimović’s son Maximilian scored this for the Milan youth team! 🤩 pic.twitter.com/tUr6k2uWif — EuroFoot (@eurofootcom) September 15, 2024

Dal campo arrivano numeri concreti. Con il Milan Futuro, Maximilian Ibrahimovic ha totalizzato 16 presenze, 5 gol, 4 assist in Serie D, mostrando continuità e progressi evidenti. Nella stagione precedente, in Primavera, il bottino recita 20 presenze e 7 reti. L’attaccante lavora spesso tra Milan Futuro e allenamenti con la Prima Squadra, segnale di una crescita seguita da vicino dallo staff rossonero. Ora l’ipotesi Ajax apre a una possibile svolta nel percorso formativo: un’esperienza all’estero, in un club storico per lo sviluppo dei giovani, con il Milan pronto a valutare ogni passo senza perdere il controllo sul futuro del talento classe 2006.