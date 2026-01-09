Il numero dei punti persi dal Milan contro le piccole è incredibile

I rossoneri hanno perso ancora punti contro le piccole come già accaduto durante questa stagione: il numero è incredibile

Il Milan sbaglia di nuovo a San Siro contro una squadra di bassa classifica. Di recente era successo contro il Sassuolo, ieri è capitato con il Genoa. E solo una gran dose di fortuna ha evitato addirittura la sconfitta. Rafael Leao, infatti, ha pareggiato nei minuti di recupero e alla fine di questi Stanciu aveva la possibilità dal dischetto di segnare il gol vittoria per De Rossi. Per fortuna ha calciato male e alto sopra la traversa e questo ha permesso ai rossoneri, ancora una volta, di evitare la sconfitta. Un po’ come il casuale gol di Athekame al 95′ contro il Pisa, ancora a San Siro. Anche in quella occasione il Milan aveva perso punti, e adesso si aggiungono i due di ieri: in totale, siamo a 11 punti persi contro le piccole. Cremonese, Parma, Pisa, Sassuolo e, appunto, Genoa: sono queste le avversarie affrontate finora e contro le quali Allegri non è riuscito a portare a casa i tre punti. Punti che peseranno molto alla fine per la lotta Scudetto, obiettivo decisamente alla portata dei rossoneri.