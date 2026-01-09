Milan, rifiutato il trasferimento: annuncio ufficiale

Il giocatore del Milan è stato contattato da un’altra squadra ma ha rifiutato il trasferimento, c’è l’annuncio ufficiale

Mentre il Milan in campo zoppica col pareggio contro il Genoa, avanza il mercato. Per ora è arrivato solo Fullkrug, che ha debuttato proprio ieri a San Siro dopo i dieci minuti giocati a Cagliari. Igli Tare è al lavoro per trovare delle buone soluzioni e occasioni soprattutto in difesa. Si parla poi anche delle cessioni e dei giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri. Fra i più chiacchierati c’è Ruben Loftus-Cheek, desiderio mai nascosto di Maurizio Sarri, con il quale ha condiviso l’esperienza al Chelsea. Lo vorrebbe con sé alla Lazio e, a quanto pare, un tentativo è stato fatto seriamente.

A rivelarlo è Claudio Lotito: “Lo abbiamo contattato e ha detto che non vuole venire“. Probabile che dietro a questa decisione c’è la volontà di non lasciare Milano. Ed è altrettanto probabile che, se proprio deve farlo, preferirebbe tornare in Premier League. Ad oggi però non c’è alcun tipo di richiesta. L’inglese intanto in campo continua a far fatica. Ieri è entrato ad inizio secondo tempo per sostituire Fofana ma non ha avuto un grosso impatto sulla gara.