Fiorentina-Milan, l’annuncio di Allegri su Modric

L’annuncio di Allegri in conferenza stampa per Fiorentina-Milan, gara in programma domani. Indiscrezione confermata

La voce era nell’aria ma adesso è confermata ufficialmente: a meno di colpi di scena, Luka Modric non giocherà contro la Fiorentina. A dirlo è lo stesso Massimiliano Allegri, intervenuto poco fa in conferenza stampa. L’allenatore rossonero ha così annunciato l’assenza dell’ex Real Madrid: “Modric difficilmente giocherà, verrà in panchina con noi“. Sarà quindi a disposizione per stare vicino alla squadra in spogliatoio e in panchina, e chissà per dare una mano se dovesse esserci la necessità nella fase finale di gara.

Ma per Modric è arrivato il momento di riposare dopo aver giocato per ancora 90′ contro il Genoa due giorni. Finora, nelle partite giocate senza Modric (contro la Lazio in Coppa Italia e Napoli in Supercoppa) sono arrivate due sconfitte. Inoltre, la squadra ha fatto molta più fatica per tempi e ritmi. Al suo posto dovrebbe giocare Samuele Ricci, preferito a Jashari. Tornerà a disposizione Christopher Nkunku, lo ha confermato proprio Allegri in conferenza: “Abile e arruolato, ho 4 giocatori per domani davanti“.