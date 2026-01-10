Modric riposa a Firenze, chi lo sostituisce: la scelta fa discutere

Il centrocampista croato verso un turno di riposo per la gara contro la Fiorentina: la scelta su chi lo sostituisce fa discutere

Il Milan torna di nuovo in campo domani per affrontare la Fiorentina all’Artemio Franchi. Massimiliano Allegri farà alcune modifiche alla formazione, in particolare una: a meno di colpi di scena, Luka Modric riposerà. Reduce da altri novanta minuti giocati contro il Genoa pochi giorni fa, l’idea è quella di dargli un po’ di pausa. Fino ad ora, quando il croato non ha giocato, Allegri ha utilizzato Ardon Jashari in quella posizione. La stessa che ha sempre ricoperto anche al Club Bruges. A Firenze, invece, dovrebbe giocare da regista Samuele Ricci, quindi con lo svizzero escluso ancora una volta.

Una gestione quella di Jashari che sta facendo discutere e non poco, e ad alimentare la discussione ci si mette anche questa possibilità. I tifosi vorrebbero lo svizzero più coinvolto nel minutaggio, magari anche al posto di un Fofana che non convince ma che, invece, sembra essere quasi imprescindibile per Allegri e per il suo centrocampo. Un equilibratore che fa entrambe le fasi: non eccelle in nessuna delle due, ma il suo apporto è considerato comunque fondamentale. Fofana sarà in campo anche a Firenze insieme, come detto, probabilmente a Ricci e sicuramente Rabiot, l’uomo al quale Allegri non rinuncia mai.

La scelta in attacco e il sostituto di Tomori

Per quanto riguarda l’attacco, Allegri ha ritrovato Nkunku, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. A Firenze però dovrebbero giocare ancora una volta insieme Pulisic e Leao. Fullkrug partirà ancora dalla panchina, nonostante qualche voce sul possibile utilizzo di un tridente offensivo come quello visto nell’ultima mezz’ora contro il Genoa. In difesa non ci sarà Tomori perché squalificato: al suo posto pronto Koni De Winter nel ruolo di braccetto a destra, con Gabbia e Pavlovic ovviamente confermati. Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce per un Milan praticamente al completo e con la sola ma fondamentale assenza per riposo di Modric, giocatore chiave per Allegri e i rossoneri.