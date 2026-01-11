Fiorentina-Milan, Leao out! Allegri cambia mezza formazione

Allegri cambia mezza formazione per la gara di oggi contro la Fiorentina: fuori anche Leao, c’è un debutto da titolare

Tra poche ore il Milan scenderà in campo per affrontare la Fiorentina all’Artemio Franchi. Allegri, rispetto alla partita di due giorni fa contro il Genoa, sembra aver deciso di fare molti cambi di formazione. Non ci sarà Tomori perché squalificato e ieri in conferenza ha annunciato lo stop di Modric. A questi si aggiunge anche quello di Rafael Leao, che non sta benissimo perché appena rientrato da un infortunio, e ci sarà quindi il debutto dal primo minuto per Fullkrug. Niente Nkunku, che ha recuperato ed è convocato, ma evidentemente non al top per iniziare da titolare. Cambia anche il centrocampo con Loftus-Cheek preferito a Fofana, inoltre riposa anche Bartesaghi con Estupinan al suo posto.

La probabile formazione del Milan:

(3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashri, Rabiot, Estupinan; Fullkrug, Pulisic.