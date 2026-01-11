Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan, anche Rabiot out: le scelte di Allegri

Non gioca nemmeno Rabiot a Firenze: Allegri deve fare a meno anche del francese oltre a Leao e Modric. Le formazioni ufficiali

Un Milan in emergenza quello che sta per scendere in campo contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Allegri aveva annunciato in conferenza l’assenza di Luka Modric: per lui nessun problema fisico ma solo normale gestione di un calciatore di 40 anni che sta giocando tutte le partite. A lui però si sono aggiunti anche altri calciatori in queste ore: Rafael Leao, appena rientrato da un infortunio, non ci sarà e debutterà quindi Fullkrug da titolare al fianco del solito Pulisic.

Assente anche Adrien Rabiot, che ha preso un brutto pestone nell’ultimo allenamento: l’allarme sembrava rientrato, ma evidentemente Allegri non ha intenzione di rischiare. Giocheranno quindi Jashari e Ricci insieme con Loftus-Cheek, che avrà come sempre il compito di sganciarsi per supportare gli attaccanti. Cambio anche sulle fasce: riposa Bartesaghi, gioca Estupinan. In difesa scelte obbligate: De Winter sostituire lo squalificato Tomori.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri