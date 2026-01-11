Rinnovo Maignan, Tare: “Dobbiamo aspettare”

Le parole di Tare in merito al rinnovo di contratto di Maignan, che sembra davvero molto vicino. Il direttore sportivo predica calma

Poco prima di Fiorentina-Milan, il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto come di consueto ai microfoni di DAZN. Si è parlato ovviamente anche del rinnovo di Mike Maignan. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe davvero molto vicino. L’ex Lazio però ci ha tenuto a calmare le acque, anche se dalle sue parole si può capire che la trattativa è a buon punto. Ecco le dichiarazioni di Tare in merito: “Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro”.