Scambio Milan-Juve, così arriva Gatti: alte probabilità di riuscita

Possibile un clamoroso scambio fra rossoneri e bianconeri in questo gennaio: così Allegri potrebbe avere Gatti, tutti i dettagli

Il Milan e la Juventus potrebbero realizzare l’affare più clamoroso di questa sessione di gennaio. Le indiscrezioni circolano già da diverso tempo ma nelle ultime ore stanno prendendo piede in maniera più concreta. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e questo non è più un segreto. Federico Gatti è uno dei nomi che convince di più Massimiliano Allegri. Lo conosce bene perché lo ha allenato in bianconero e lo stima molto. Non a caso, raccontano diverse fonti, i due si sono già sentiti prima dell’inizio di questo mercato. Non ci sono stati però ulteriori sviluppi in merito perché la Juventus non era così convinta di cederlo, ma adesso le cose potrebbero essere cambiate. Perché? Perché Spalletti ha grande stima per un giocatore del Milan e per lui potrebbe essere disposto a lasciar andare il difensore centrale e procedere quindi con uno scambio.

Gatti al Milan con lo scambio: Spalletti spinge

Spalletti cerca determinate caratteristiche per il suo centrocampo: qualità sì, ma anche sostanza e fisicità. L’identikit di Ruben Loftus-Cheek è molto vicino a queste peculiarità e per questo l’allenatore bianconero avrebbe dato già il suo benestare all’operazione, come riportato oggi da Tuttosport. Dall’altra parte, il Milan non è soddisfatto delle prestazioni del centrocampista inglese (che di recente sta giocando un po’ di più rispetto a prima e sarà in campo anche oggi a Firenze al posto di Fofana).

Ma Allegri, pur di avere Gatti, è disposto a lasciarlo partire perché non lo ritiene indispensabile. Inoltre, il Milan a centrocampo è più che coperto: oltre a Fofana, ci sono anche Ricci e Jashari in panchina, pagati insieme più di 50 milioni la scorsa estate e finora utilizzati col contagocce. Secondo Sportmediaset, le possibilità che questo scambio possa andare in porto sono molto alte proprio per questi motivi. Uno scambio alla pari, senza l’aggiunta di conguagli né da una parte e né dall’altra.

Nelle scorse settimane erano circolate voci anche in merito ad uno scambio fra Ricci e Gatti, ma in quel caso è arrivato il no del Milan, che ha investito tanti soldi per l’ex Torino e crede molto in lui.