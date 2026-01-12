Allegri lo vuole ma costa 25 milioni: idea scambio

L’allenatore rossonero vuole il difensore ma il costo è molto alto: l’unica soluzione per arrivarci è lo scambio, i dettagli

Allegri spinge per avere un difensore in questo calciomercato di gennaio. Uno dei nomi che più gli piace è quello di Federico Gatti che ha allenato alla Juventus. Non è di certo un giocatore che ti alza il livello come servirebbe al Milan, ma di certo un profilo di buon livello e che può dare una mano. Allegri e Gatti si sono sentiti qualche settimana fa. Il problema è che la Juventus lo valuta almeno 20-25 milioni, come riportato da Alfredo Pedullà. Spalletti è ben disposto a lasciarlo partire perché non lo considera al centro del suo progetto tecnico. La cifra però è troppo alta per il Milan che vuole fare un mercato a saldo zero e cerca quindi occasioni alla Fullkrug. Da qui nasce l’idea scambio, lanciata da Tuttosport ieri e confermata anche oggi: Gatti al Milan in cambio di Loftus-Cheek, giocatore che piace molto a Spalletti per caratteristiche. Uno scambio alla pari: solo così si può fare.