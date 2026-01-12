Ecco il vero Nkunku: tre gol in due partite e rilancio, ma con il Fenerbahce non è finita

Nkunku si sta ritagliando finalmente uno spazio importante al Milan, ma la trattativa con il Fenerbahce è ancora in piedi

Christopher Nkunku è in netta crescita. Bersagliato di critiche in questi primi mesi, nelle ultime partite ha messo in luce le sue enormi qualità. Le stesse che, per un certo periodo, l’avevano reso il punto di riferimento della Francia insieme a Mbappé. 40 milioni in estate per l’acquisto: forse non erano le caratteristiche che servivano all’attacco del Milan, ma il valore del giocatore non è mai stato in discussione. La doppietta contro l’Hellas Verona gli ha dato una nuova linfa, poi purtroppo l’infortunio che lo ha tenuto fuori a Cagliari e col Genoa. Rientrato a Firenze, ha segnato un gol fondamentale per il pareggio, agguantato ancora una volta solo nei minuti finali (bello anche l’assist di Fofana). Intanto però il mercato scorre e sappiamo che per Nkunku c’è in ballo un’offerta importante del Fenerbahce. Ieri, dopo la gara, ha detto pubblicamente di voler restare, ma la questione è ancora aperta.

Il Fenerbahce non molla Nkunku

Nonostante le sue parole, infatti, la trattativa con il Fenerbahce è ancora in corso. L’offerta per il Milan è importante e questo fa vacillare Giorgio Furlani, che potrebbe cogliere l’occasione per evitare una minusvalenza approfittando di questo periodo positivo del giocatore. Il problema è che, se dovesse essere ceduto il francese, i rossoneri avrebbero poche settimane a disposizione per prendere un sostituto e quindi un attaccante importante (per il quale servirebbe reinvestire la cifra incassata dall’ex Lipsia). I turchi sono disposti ad arrivare fino a 30 milioni per il cartellino, per il giocatore è sul piatto anche una importante proposta economica.

Lui vuole restare al Milan, si sta integrando ed è anche particolarmente apprezzato da allenatore e compagni, ma sappiamo che Furlani non fa ragionamenti tecnici ma solo economici. E se riterrà buona l’offerta del Fenerbahce, il giocatore potrà essere venduto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Una cosa è certa: la cosa migliore in assoluto per il Milan è trattenere il giocatore e puntare su di lui fino a giugno. In queste ultime gare ha dimostrato il suo valore ma è ancora parziale: le sue qualità sono di altissimo livello (molto più alte della media del campionato italiano) e meriterebbe tempo, spazio e soprattutto fiducia.