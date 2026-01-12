Perché il Milan ha sofferto così tanto contro la Fiorentina: colpa della prudenza di Allegri (VIDEO)

Come mai il Milan ha sofferto così tanto contro una squadra terzultima e con soli 14 punti fatti: il motivo è la solita prudenza di Allegri

Il Milan pareggia un’altra partita dopo quella contro il Genoa, stavolta però avrebbe meritato di perdere. I viola hanno dominato fin dall’inizio con il controllo della partita. Ma come è possibile che i rossoneri abbiano sofferto contro una squadra terzultima in classifica e con soli 14 punti fatti? La risposta è nel video pubblicato sul nostro canale YouTube e riguarda una mossa di Allegri che ha come al solito un atteggiamento prudente anche contro squadre decisamente inferiori (ed è un problema che si verifica in ogni partita e per questo si soffre anche contro le piccole).