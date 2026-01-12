Step on foot su Fullkrug in Milan-Genoa, cosa dice il regolamento: perché non è rigore

Cosa dice il regolamento sullo Step on foot e perché non è stato dato rigore al Milan per il presunto fallo di Ostigard su Fullkrug

Le polemiche arbitrali non finiscono mai. In questo inizio di stagione ne stiamo vedendo di cotte e di crude ogni settimana. Non c’è una squadra favorita dagli episodi perché, giornata dopo giornata, si riequilibrano. Nelle ultime ore il tema è di nuovo il famigerato Step on foot, cioè quella situazione in cui un giocatore calpesta in maniera accidentale o intenzionale il piede dell’avversario. Ieri è stato fischiato un calcio di rigore in favore dell’Inter contro il Napoli per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Proteste furiose di Antonio Conte, che ha urlato “Vergognatevi” più volte agli arbitri dopo prima e dopo l’espulsione. In realtà Doveri ha applicato perfettamente il regolamento e il rigore è corretto.

Marelli: “Intervento netto di Rrahmani su Mkhitaryan, questo è rigore per l’Inter” pic.twitter.com/kMjxsPeIYG — Daniele Mari (@marifcinter) January 11, 2026

Step on foot regolamento, perché su Fullkrug non è rigore

Il regolamento infatti è molto chiaro: nel momento in cui un giocatore calpesta il piede di un altro in maniera da causargli un danno, deve essere fischiato fallo. Molto semplice e chiaro ed è esattamente quello che è successo in Inter-Napoli. Molti tifosi milanisti si sono riversati sui social per chiedere come mai, invece, in Milan-Genoa, per una situazione simile fra Fullkrug e Ostigard, non è stato fischiato fallo. In realtà la risposta è molto semplice: in quella occasione, entrambi i giocatori si contendono il pallone, con il difensore rossoblu che lo tocca nettamente, per poi finire con un normale scontro di gioco. Ecco perché in quell’occasione non è stato fischiato fallo ed ecco anche perché, invece, nel derby, è stato dato penalty per fallo di Pavlovic su Thuram.

Step on foot su Fullkrug rigore nettissimo sto nerissimo pic.twitter.com/9dOdRaZnuj — Ardoniano (@aervinz13) January 8, 2026

Anche in quella occasione, infatti, l’attaccante nerazzurro si era liberato del pallone prima di ricevere il pestone netto da parte del difensore milanista. Da qui l’applicazione perfetta del regolamento: fallo e rigore. Esattamente come ieri in Inter-Napoli. Molto diverso, invece, come abbiamo detto, è lo scontro fra Fullkrug e Ostigard dove, prima del contatto, c’è una contesa del pallone. Insomma, bisogna essere chiari e onesti e non colpire la pancia dei tifosi come invece molti colleghi stanno facendo. In ogni caso, le polemiche sono destinate ad andare avanti ancora a lungo perché c’è un grave problema di interpretazione da parte degli arbitri ma su un altro tipo di episodi. Nel caso di step on foot in queste ultime giornata, invece, c’è poco da dire.