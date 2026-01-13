Gazzetta – Milan, Allegri e il rinnovo: spunta la clausola Champions

La Gazzetta dello Sport svela di una clausola inserita nel contratto di Allegri con il Milan che riguarda la Champions League

Massimiliano Allegri, nonostante gli ultimi deludenti risultati, ha restituito identità e solidità ad un Milan che aveva smarrito riferimenti. Si poteva fare molto meglio finora contro certi avversari, ma la squadra ha mantenuto equilibrio e soprattutto la capacità di restare dentro le partite senza mai mollare. Un segnale forte, utile a consolidare una classifica ancora aperta e un percorso tornato credibile.

Nelle conferenze stampa il tecnico rossonero insiste su un concetto preciso, ripetuto senza variazioni: “Qualificazione alla prossima Champions League“. Lo sa bene che lo Scudetto è alla portata in questo campionato senza padroni, ma questo slogan è per lui anche un traguardo operativo. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel contratto di Allegri, in scadenza a giugno 2027, esiste una clausola di rinnovo automatico pronta ad attivarsi: con l’accesso alla Champions, l’accordo si estenderebbe fino al 2028, dando continuità alla guida tecnica senza nuove trattative.

Questo meccanismo spiega la centralità della corsa europea nel linguaggio dell’allenatore. Entrare tra le prime quattro in Serie A non vale solo prestigio sportivo, ma incide in modo diretto sul futuro di Allegri. La Champions League è considerata la base da cui ripartire, ma anche un premio accessorio per sé stesso.