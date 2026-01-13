Interesse per Fofana dalla Turchia: “Saranno a Milano nelle prossime ore”

C’è una squadra turca che ha mostrato interesse per Fofana: nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro a Milano

Youssouf Fofana è uno dei giocatori più chiacchierati del Milan. Il suo rendimento è stato altalenante: molti tifosi non apprezzano le sue caratteristiche, ma con Max Allegri gioca sempre se sta bene. Inoltre, è stato decisivo a Firenze con un grande assist per il gol di Nkunku e anche a Cagliari era entrato nell’azione del gol decisivo di Leao con una bella verticalizzazione. L’ex Monaco garantisce l’equilibrio che Allegri cerca nei suoi centrocampisti, anche se nelle ultime gare, complica anche una condizione fisica non al top di Fofana, gli è stato preferito il solito impalpabile Loftus-Cheek.

Intanto però Fofana continua ad attirare l’interesse di altre squadre. In passato si erano fatti avanti dall’Arabia Saudita e dalla Premier League, ora, come scrive Gianluca Di Marzio, il sondaggio arriva dalla Turchia: è il Galatasaray che ha mostrato interesse. E nelle prossime ore il vice presidente del club è atteso a Milano. Non si sa, spiega Sky Sport, se per Fofana o per altri motivi, ma sta di fatto che il giocatore piace e verrà fatto un tentativo di acquisto.

Il Milan e il Galatasaray hanno buoni rapporti. L’anno scorso, di questi tempi, si è fatto l’affare Alvaro Morata, durato però soltanto 6 mesi prima del suo trasferimento al Como. I rossoneri stanno anche trattando con il Fenerbahce per Christopher Nkunku: nelle ultime ore l’ipotesi cessione sembra più complessa, ma non è ancora finita e un’offerta idonea potrebbe far cambiare tutto. Adesso nasce l’ipotesi Fofana: il Milan lo valuta almeno 20 milioni e una sua cessione potrebbe aprire nuovi scenari per il mercato in entrata, al momento bloccato perché non ci sono soldi da investire.