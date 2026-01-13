Infortunio Fullkrug in allenamento, si è rotto il dito del piede

Incredibile sfortuna per il Milan: durante l’allenamento di oggi, Fullkrug si è infortunato al piede. Si teme un lungo stop

Piove sul bagnato in casa Milan per quanto riguarda gli infortuni. Proprio quando sembrava che Allegri potesse avere l’attacco tutto a disposizione, si è infortunato l’ultimo arrivato. Niclas Fullkrug si è rotto un dito del piede oggi durante l’allenamento e si teme un lungo stop. Il tedesco infatti potrebbe star fuori quasi per un mese, riportano alcune indiscrezioni, ma questo lo sapremo con certezza solo nelle prossime settimane. Potrebbe essere necessaria l’operazione, ma anche in questo caso c’è attesa per comunicazioni ufficiali.

L’ex West Ham, appena arrivato in prestito gratuito, aveva giocato da titolare contro la Fiorentina dopo aver giocato pochi minuti contro Cagliari e Genoa. Allegri punta molto su di lui e sulle sue caratteristiche perché sono uniche in rosa. E la sua utilità si era vista già nella gara dell’Artemio Franchi con il doppio assist per Pulisic non sfruttato. Ora purtroppo questo stop che non ci voleva. Contro il Como è a rischio anche Leao, quindi potrebbe rivedersi la coppia Pulisic-Nkunku.