Sky Sport – Milan, contatti con Goretzka: affare alla Modric, i dettagli

Secondo Sky Sport il Milan ha mosso i primi contatti con il centrocampista tedesco: tutti i dettagli del possibile affare

Massimiliano Allegri vorrebbe alzare il tasso di qualità ed esperienza del Milan. Gli piacerebbe iniziare da un difensore di livello, ma per adesso il mercato non offre opportunità in quel senso. Ce n’è una, invece, che riguarda il centrocampo: si tratta di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in uscita contrattuale con il Bayern Monaco al 30 giugno 2026. A febbraio compirà 31 anni e, al momento, non risultano passi concreti verso un rinnovo. In stagione ha raccolto 24 presenze e 1 gol, mantenendo un ruolo importante nel gruppo bavarese, anche se l’impiego in Champions League ha subito una riduzione.

Goretzka al Milan, affare per giugno

Secondo Sky Sport, il Milan ha già chiesto informazioni all’entourage del giocatore per valutare disponibilità al trasferimento in Italia e parametri economici dell’operazione. A gennaio un’uscita senza indennizzo appare complessa, mentre l’ipotesi a parametro zero per giugno resta sul tavolo. Per il Milan, Goretzka profilo di esperienza internazionale utile a innalzare il livello del centrocampo, così come è stato fatto l’estate scorsa con Luka Modric (che non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto).

Il @acmilan ha preso informazioni per Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2026https://t.co/8FU8WEHPQy — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 12, 2026

Le caratteristiche di Goretzka sono perfettamente in linea con quello che vuole Allegri dalle sue mezzali. Sarebbe come avere un altro Rabiot ma stavolta sulla catena di destra, magari al posto di un Fofana che piace molto all’allenatore ma che non sembra dare troppe garanzie sotto molti punti di vista (ma a Firenze è stato decisivo con un assist per Nkunku delizioso). Il problema è come al solito lo stipendio perché il tedesco al Bayern Monaco guadagna tanto. Se vuole davvero venire al Milan, deve fare un sacrificio e tagliarsi si molto l’ingaggio, così da essere in linea con gli altri. Come al solito Leao è il punto di riferimento per il tetto massimo: 5,5 milioni, a breve raggiunto anche da Maignan. Oltre quella cifra, non si va. E oggi Goretzka al Bayern guadagna quasi 10 milioni a stagione.