Allegri spazza via ogni dubbio: l’annuncio sul mercato del Milan

Adesso non ci sono più dubbi sul mercato del Milan di gennaio: Allegri ha fatto un annuncio chiaro e preciso in merito

Siamo nel pieno di gennaio e il mercato è aperto. I tifosi si aspettano qualche acquisto, ma Allegri in conferenza stampa ha spazzato via ogni dubbio in merito. “La rosa va bene così. L’importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io“, l’annuncio dell’allenatore rossonero che quindi definisce, in parole povere, chiuso il mercato del Milan. Ad inizio gennaio è arrivato Niclas Fullkrug, ed era una necessità. Ma è arrivato perché non ha aggiunto costi al bilancio rossonero se non metà stipendio da pagare da qui a giugno. In questa sessione soldi non ce ne sono, e questo rende tutto più complicato ma soprattutto non consente a Igli Tare di rinforzare la rosa come vorrebbe. E quindi, piuttosto che comprare tanto per comprare, il Milan preferisce stare così ed è una linea promossa anche da Allegri.

Non c’è bisogno di rinforzi nemmeno in difesa secondo l’allenatore rossonero. Che si definisce molto contento anche di Koni De Winter, bersagliato di critiche (molte di queste ingiuste): “Domani sostituisce Pavlovic e può farlo anche a sinistra. Ci ha già giocato, è cresciuto molto. Ci vuole molto equilibrio. Ci sono giocatori al primo anno al Milan che si sono ambientati molto velocemente. Per abituarsi alle pressioni da Milan si passa anche attraverso gli errori“. Poi l’ennesima conferma sul mercato chiuso: “Sono contento dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine“.