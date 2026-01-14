Il Milan fa sul serio per Goretzka: nuovi contatti, solito ostacolo

I rossoneri fanno sul serio per Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto. Gli aggiornamenti

Nuovi contatti per Leon Goretzka confermano l’attenzione rossonera verso il centrocampista tedesco, profilo capace di alzare il livello di qualità e quantità del reparto. L’interesse non nasce oggi: dopo una prima richiesta esplorativa, la dirigenza sta proseguendo nella valutazione, pur consapevole di una trattativa complessa sotto il profilo economico.

Il nodo principale resta l’ingaggio elevato del centrocampista tedesco, aspetto decisivo nello sviluppo dell’operazione. Goretzka, 30 anni, ha il contratto in scadenza a giugno con il Bayern Monaco e non ha ancora comunicato una scelta definitiva sul rinnovo. Il Milan valuta margini e sostenibilità, con l’idea di cogliere un’opportunità a parametro zero come fatto con Luka Modric l’estate scorsa. In Bundesliga il rendimento stagionale parla di 15 presenze e 1 gol, numeri utili a fotografare una stagione senza grande continuità.

Il ruolo all’interno del Bayern non risulta più centrale come in passato. I minuti ridotti in Champions League raccontano una gerarchia cambiata, elemento utile nelle riflessioni sul futuro del giocatore. L’ex Schalke, campione d’Europa nel 2020, porta esperienza e caratteristiche tecnico-fisiche ben definite, oltre ad una importante abitudine a grandi palcoscenici. Il Milan resta vigile, senza forzature, pronto a valutare ogni sviluppo. Operazione difficile perché oggi in Germania guadagna 10 milioni, ma va monitorata con attenzione in vista delle prossime settimane.