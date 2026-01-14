Pavlovic in dubbio per Como-Milan, al suo posto potrebbe esserci una sorpresa

Pavlovic non è al meglio dopo lo scontro con Comuzzo a Firenze, per sostituirlo potrebbe esserci una sorpresa. I dettagli

L’emergenza infortuni in casa Milan non si ferma. Ieri la notizia dello stop per Niclas Fullkrug, alle prese con un problema al piede. Inizialmente si pensava ad un lungo stop, ma potrebbe addirittura rientrare già per la partita contro il Como. Allarme rientrato, quindi. Inoltre Rafael Lea, anche lui in dubbio fino a poche ore fa, si è allenato regolarmente e dovrebbe essere in campo dal primo minuto contro la squadra di Cesc Fabregas al fianco di Pulisic. Chi, invece, non dovrebbe esserci è Pavlovic. A Firenze ha rimediato nove punti di sutura in seguito ad uno scontro di testa con Comuzzo: è stato costretto a lasciare il campo e a quanto pare non si è ancora ripreso del tutto. Ieri infatti non si è allenato e per questo la sua presenza a Como è in forte dubbio. Se non dovesse farcela, non è da escludere che Allegri possa preferire Davide Bartesaghi a De Winter: l’ex Primavera e Milan Futuro ha ricoperto quel ruolo egregiamente anche a Cagliari ed è più idoneo per caratteristiche a sostituire Pavlovic.