Quando rientra Gimenez dall’infortunio: Allegri rivela la data, non è per niente vicina

Infortunio Gimenez, il rientro dell’attaccante messicano non è per niente vicino. L’annuncio di Allegri in conferenza

Non è per niente vicino il rientro di Santiago Gimenez. L’ultima partita giocata dall’attaccante messicano risale a fine ottobre a Bergamo, quando sulla panchina dell’Atalanta c’era ancora Ivan Juric. Dopo due mesi di stop per un problema alla caviglia, insieme allo staff medico ha deciso di operarsi. Il 18 dicembre scorso è andato sotto i ferri e ha iniziato quindi il periodo di riabilitazione. Che, stando a quanto ha appena rivelato Massimiliano Allegri, è ancora molto lungo. In molti infatti pensavano potesse rientrare per la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ma a quanto pare non è così.

Infortunio Gimenez, quando rientra: l’annuncio di Allegri

L’allenatore del Milan, in conferenza stampa, in merito al rientro di Gimenez, ha fissato una data che, purtroppo, è molto lontana: “Gimenez sta procedendo bene, però è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a marzo, fine marzo“. Insomma, due mesi e mezzo pieni ancora di assenza per l’ex Feyenoord, arrivato proprio di questi tempi un anno fa per oltre 30 milioni dal club olandese. Doveva essere il centravanti del presente e del futuro, ma è incappato in una serie di problemi che non gli hanno permesso mai di essere al top della condizione fisica e soprattutto psicologica.

Una stagione difficile

La sua stagione è infatti iniziata con Igli Tare che lo ha pubblicamente messo sul mercato. Era in corso una trattativa con la Roma per scambiarlo con Dovbyk, ma alla fine la sua volontà di restare al Milan ha prevalso. Allegri gli ha dato fiducia ma lui non ha mai segnato in campionato (a parte un gol in Coppa Italia col Lecce), anche se ha fatto sempre delle buone prestazioni, ma sappiamo come giocatori con le sue caratteristiche siano sempre in difficoltà con un allenatore come Allegri (vedi Vlahovic e Kean, ad esempio). L’infortunio ha poi complicato ulteriormente le cose, e ha complicato forse anche manovre di mercato.

Era infatti nell’aria una possibile cessione a gennaio, così da avere a disposizione un tesoretto da reinvestire. Ma con questo problema alla caviglia qualsiasi tipo di ipotesi di cessione è tramontata. Ora il Milan lo aspetta per il finale di stagione nel quale può tornare sicuramente utile. Intanto Allegri ha a disposizione Pulisic, Leao, Nkunku e anche Fullkrug, appena arrivato, alle prese con il problema al piede che risolverà in tempi brevi (tornerà per la gara con la Roma). In attesa del Bebote, per un finale di stagione che sarà sicuramente tutto da vivere.