Sidiki Cherif andrà in Premier League: il suo acquisto libera l’attaccante che piace ad Allegri

L’attaccante dell’Angers, che piaceva anche al Milan, ha l’l’accordo con il Crystal Palace. Questo significa che si libera il centravanti perfetto per Allegri

La pista rossonera si chiude prima del previsto. Sidiki Cherif non vestirà la maglia del Milan, con il futuro dell’attaccante classe 2006 sempre più orientato verso la Premier League. Dopo settimane di accostamenti, il progetto rossonero esce di scena mentre prende forza la soluzione inglese, destinazione Crystal Palace, club pronto ad accoglierlo dopo un lavoro avviato dall’entourage del giocatore.

La conferma arriva da una fonte autorevole del mercato. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha chiarito la posizione del Milan con parole nette: “Avevo detto qualche settimana fa che il Milan non aveva grandi speranze di arrivare a Cherif. L’entourage del giocatore lo stava muovendo verso altri campionati, anche per questioni economiche oltre che per il progetto sportivo. Confermo quello che scrivono in Francia dove parlano di un accordo verbale tra Cherif e il Crystal Palace. Il Milan si è quindi defilato“. Una presa di posizione che chiude di fatto ogni spiraglio.

Ma l’acquisto di Cherif da parte del Crystal Palace potrebbe essere un’apertura per il Milan per un altro affare. Sappiamo infatti da tempo che ai rossoneri piace e non poco Jean-Philippe Mateta, attaccante francese dei londinesi. Il giocatore vuole lasciare l’Inghilterra e guarda di buon occhio un avventura nel campionato italiano. Il Milan è particolarmente interessato poiché ha le caratteristiche che piacciono a Max Allegri. In scadenza a giugno 2027, potrebbe diventare un’opportunità concreta per la prossima estate (perché per questo gennaio, a meno di uscite grosse come Nkunku, non ci sono soldi da investire).