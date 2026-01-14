Sky – Clamoroso Fullkrug: recupero lampo? È successo oggi in allenamento

La notizia che arriva da Milanello è davvero clamoroso: cosa è successo oggi in allenamento, di seguito tutti i dettagli

Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa ha detto che Niclas Fullkrug non sarebbe stato convocato per Como e Lecce ma che rientrerà contro la Roma. Ma quello che è successo oggi a Milanello probabilmente ha stupito anche lo stesso allenatore rossonero. Come raccontato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, l’attaccante tedesco oggi si è allenato regolarmente. Non è ancora detto che domani a Como ci sarà, ma la rifinitura di domani mattina sarà decisiva: se dovesse farcela, allora l’ex West Ham sarà clamorosamente convocato.

Chi, invece, non ci sarà sicuramente è Pavlovic. Dopo i nove punti di sutura rimediati a Firenze in uno scontro con Comuzzo, il serbo avrà un periodo di riposo. Anche lui è in dubbio per il Lecce ma sarà sicuramente a disposizione per la gara contro la Roma. A meno che anche lui, come Fullkrug, non decida di “smentire” il suo stesso allenatore.