Allegri trema: offerta irrinunciabile per un titolarissimo

Il giocatore ha ricevuto una proposta che lo farebbe guadagnare più di cinque milioni di euro netti a stagione: il punto della situazione

Stasera sarà uno dei titolari che scenderà in campo per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Massimiliano Allegri lo ha sempre considerato una pedina importante del suo scacchiere: non è certo un caso, infatti, se fin qui sono stati oltre 1300 i minuti da lui giocati. Ha così collezionato diciassette presenze in Serie A, con un gol, segnato contro l’Udinese, e due assist. Sono due le partite in cui è sceso in campo in Coppa Italia e una in Supercoppa.

Stiamo parlando di Youssouf Fofana, che fra qualche ora tornerà ad affiancare in mediana Luka Modric e Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri, infatti, è pronto a schierare la sua miglior formazione, con Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sugli esterni. Tra i pali, ovviamente, Mike Maignan, con la linea difensiva composta da de Winter, che prende il posto di Pavlovic, Gabbia e Tomori. In avanti toccherà a Nkunku e Leao.

Futuro Fofana, il Galatasaray fa sul serio: il punto della situazione

Youssouf Fofana, dunque, si appresta a vincere il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek, ma nel frattempo si continua a fare il suo nome sul mercato. Il francese, infatti, è finito nel mirino del Galatasaray, che sta provando seriamente ad acquistarlo.

Per il Milan non ci sono incedibili, nonostante per Max Allegri, sia un giocatore importante, un titolare. Alla giusta cifra, però, chiunque può fare le valigie, anche, ovviamente, Youssouf Fofana. Con una proposta, dunque, da quaranta milioni di euro, l’ex Monaco sbarcherebbe a Istanbul.

Il centrocampista, al momento, non ha aperto ad un trasferimento in Turchia, ma non ha completamente chiuso la porta in faccia ai dirigenti giallorossi del Galatasaray, che hanno messo sul suo tavolo un’offerta più che allettante. Il club di Istanbul garantirebbe a Fofana uno stipendio superiore ai cinque milioni di euro netti a stagione. Una cifra decisamente superiore rispetto a quella percepita al Diavolo. L’ex Monaco, ricordiamo, guadagna, circa tre milioni di euro netti all’anno