Fullkrug sorprende tutti, la scelta ufficiale per Como

E’ arrivata la decisione dell’attaccante in vista della sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas: il punto della situazione

Arriva una notizia importante per il Milan a poche ore dal calcio d’inizio del match contro il Como. Massimiliano Allegri, che deve fare a meno di Pavlovic, dopo lo scontro con Comuzzo, oltre che di Santiago Gimenez, ha dovuto fare i conti con i guai fisici di Fullkrug, fermato nei giorni scorsi da un problema al dito di un piede. 

Dopo l’infortunio si sono diffusi diversi rumors allarmistici: il tedesco – secondo alcune fonti – rischiava di star fuori circa un mese. Nella serata di ieri, però, da Milanello è giunta notizia di un possibile clamoroso recupero. Nonostante le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, nelle scorse ore si è fatta quindi strada la possibilità di vedere Fullkrug tra i convocati.

Stamani, così, l’ex West Ham ha svolto un test a Milanello. Un test che ha dato esito positivo: il tedesco ha dunque deciso di stringere i denti per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Partirà dalla panchina e se dovesse servire potrà dare una mano alla squadra. In avanti, lo ricordiamo, manca il solo Gimenez, ma Rafa Leao, Christian Pulisic e Christopher Nkunku non sono proprio al 100%.

 

