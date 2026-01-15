Milan, c’è un problema per il rinnovo di Maignan

Il rinnovo del portiere francese è vicino ma non ancora fatto: c’è un altro problema da risolvere e non sarà semplice

Mike Maignan è, adesso, molto vicino al rinnovo col Milan. Ed è una sorpresa, considerando che solo poche settimane fa si diceva che non c’era nemmeno una trattativa in corso. Ci ha ripensato il portiere francese, dopo la prima travagliata parte di 2025, con tanto di accordo raggiunto e poi ritirato da Giorgio Furlani e una trattativa col Chelsea non decollata per poco. Con Tare e Allegri però è cambiato tutto, e soprattutto Maignan gode della stima di tutto lo spogliatoio. Fattori chiave che hanno inciso e non poco su questo cambio di prospettive, anche se Mike non ha mai avuto dubbi sul Milan e sulla volontà di restare.

Era un problema di ambiente, di contesto e di rapporti. Ora la questione è rientrata e un nuovo accordo per il rinnovo è vicino, ma non ancora fatto perché c’è un problema da risolvere. Ed è un problema che rievoca vecchi incubi ai tifosi milanisti: le commissioni. L’agente Jonathan Kebe, secondo Tuttosport, avrebbe chiesto una cifra molto alta e questo è un nodo da risolvere. Ne aveva parlato anche Matteo Moretto in uno dei suoi ultimi video. Non si tratta di un allarme vero e proprio, almeno per adesso, ma un ostacolo da superare. Dialoghi in corso per arrivare ad andare avanti e far contenti tutti.