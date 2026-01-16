De Winter si riscatta, ma non basta: Tare prenota il nuovo difensore

Le ultimissime notizie relative al mercato dei rossoneri. Dopo l’attaccante arriva il centrale: il punto della situazione

E’ un venerdì sereno e felice per il Milan di Massimiliano Allegri, che sorride dopo il grande successo contro il Como. Un successo che porta la firma di Adrien Rabiot: il centrocampista si è procurato il rigore che ha dato il via alla rimonta e ha realizzato la doppietta decisiva dopo il gol di Nkunku.

Ma il Diavolo è riuscito a ribaltare il risultato grazie alle strepitose parate di Mike Maignan. Il capitano ha salvato in più di una circostanza i rossoneri: la linea difensiva non ha funzionato come in altre circostanze. Sono stati diversi gli errori di Fikayo Tomori. Decisamente meglio De Winter, che ha dimostrato di aver voltato pagina.

Nelle ultime gare, l’ex Genoa ha, infatti, fornito delle prestazioni più che convincenti. Ma non basta. Giocando con tre centrali, sarebbe più che utili avere un altro calciatore per rafforzare il reparto. E’ una richiesta già di questa estate: Allegri avrebbe voluto un difensore esperto, che potesse dare una mano fin da subito.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: ecco il centrale

Alla fine, Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di acquistare il giovanissimo Odogu, che fin qui non ha praticamente mai giocato (a parte qualche minuto a risultato già acquisito). E’ evidente che serve altro per non andare in difficoltà qualora fossero due i centrali a fermarsi.

Far giocare Bartesaghi come braccetto di sinistra può certamente essere una buona idea, ma Estupinan non ha per nulla brillato. L’idea di acquistare un nuovo difensore centrale resta dunque viva.

Nei prossimi giorni si proverà a mettere le mani su un nuovo calciatore. Tra i nomi più gettonati continua ad esserci quello di Federico Gatti, che può sbarcare a Milano attraverso uno scambio o in prestito con diritto di riscatto. Serve esperienza, anche internazionale.

Oltre all’italiano, dunque, Furlani e Tare stanno prendendo in considerazione un altro profilo importante: Kim del Bayern Monaco, che conosce benissimo la Serie A. Per il coreano, che può arrivare in prestito, serve però l’aiuto dei tedeschi nel pagare il suo importante stipendio.