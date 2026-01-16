Sorpresa Milan: offerta da 30 milioni per Fofana

La società turca è disposta a mettere sul piatto un’offerta importante per Fofana: cosa è successo, i dettagli

Il Galatasaray fa sul serio per Youssouf Fofana. Ieri a Como è tornato dal primo minuto a centrocampo insieme a Modric e Rabiot, ricomponendo quindi il trittico titolare. La sua prestazione non è stata particolarmente brillante e come al solito ha alternato ottime giocate ad altre meno ottime. A Firenze, entrato nel secondo tempo, è stato decisivo con l’assist per Nkunku nei minuti finali di gara per un punto molto pesante. Nelle scorse ore si è parlato di questo interessamento del Galatasaray per lui. Gli uomini mercato dei turchi sono stati a Milano per l’affare Lookman, ma a quanto pare c’è stato un contatto anche coi rossoneri.

Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti in merito a questa possibilità di mercato: “Il Galatasaray sarebbe disposto ad offrire anche 30 milioni per lui. Un’offerta ufficiale però non è mai arrivata perché la società turca ha capito che Fofana non è disposto a lasciare il Milan ora“. La volontà del centrocampista è sempre stata molto chiara: vuole restare al Milan almeno fino al termine della stagione. L’estate scorsa aveva ricevuto qualche sondaggio da Arabia e Premier League, ma anche in quel caso ha preferito restare. Ora con Allegri, con buona pace dei tifosi, è un titolare inamovibile se sta bene fisicamente. “Ad oggi la trattativa è assolutamente ferma“, glissa Moretto.