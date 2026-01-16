Home » Milan News » Vi dimostriamo perché chi dice che il Milan gioca male si sbaglia di grosso (VIDEO)

Vi dimostriamo perché chi dice che il Milan gioca male si sbaglia di grosso (VIDEO)

di

Dopo Como-Milan, si dice che i rossoneri giochino male, ma non è vero così. O meglio, dipende dai gusti, ma ora vi facciamo vedere perché si esagera

La partita di ieri a Como ha alimentato ulteriormente la solita solfa nei confronti di Allegri: il Milan gioca male. La verità è che il calcio dei rossoneri e dell’allenatore toscano non è fatto di principi moderni; non è bello da vedere né particolarmente sviluppato, ma questo non significa che il Milan giochi male. I rossoneri hanno i propri principi che si basano soprattutto sul gioco in transizione: mi creo campo davanti abbassandomi tantissimo per poter recuperare palla e attaccare in contropiede. C’è da dire che questo non funziona sempre, ma contro alcuni avversari è particolarmente indicato. Ad esempio, il Como. Ecco perché, nonostante quel primo tempo dominante del Milan, non c’è mai stata la sensazione che potesse essere sconfitto. Perché si stavano creando tutti i presupposti per colpire gli avversari come meglio sa fare la squadra di Allegri.

Gestione cookie