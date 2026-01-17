Milan, Allegri non ci sta: “Mancanza di rispetto per chi lavora” (VIDEO)

Nella conferenza stampa stampa di oggi Allegri non si è trattenuto e ha commentato così chi parla di Milan fortunato

La vittoria del Milan a Como ha riacceso il più classico dei dibattiti sul gioco dei rossoneri. Nel primo tempo, la squadra di Allegri ha sofferto la qualità dei lariani, che hanno regalato una fantastica interpretazione di quelli che sono i principi di Cesc Fabregas. Il Milan ha trovato un grande Mike Maignan e anche un po’ di fortuna, ma nel secondo tempo è iniziata un’altra gara e i rossoneri hanno trovato le condizioni per colpire con le loro armi migliori il Como. Del concetto di fortuna e sfortuna se n’è parlato anche oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Allegri ha risposto in maniera molto secca: chi parla di fortuna, non porta rispetto a chi lavora.

Ecco di seguito le sue dichiarazioni: “La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo, portando il Como in una posizione alta: avrà una carriera molto buona e poi per le partite è difficile parlare con i ‘se’. C’è stata una gara che loro hanno interpretato molto bene, noi l’abbiamo interpretata meglio nel secondo tempo: abbiamo segnato tre gol e abbiamo difeso bene nel secondo tempo“.

