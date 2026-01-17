Milan, l’allenatore è stato chiaro: non lo vendono a gennaio

Il giocatore è un obiettivo di mercato del Milan per questo gennaio ma l’allenatore non ne vuole sapere: non sarà ceduto

Il Milan continua a valutare profili in grado di alzare il livello del reparto arretrato. Leadership ed esperienza restano priorità assolute, soprattutto dopo una prima parte di stagione segnata da alti e bassi difensivi. In questo quadro prende forma l’interesse per Harry Maguire, centrale del Manchester United, nome circolato con insistenza negli ultimi giorni grazie a una situazione contrattuale ancora aperta.

Il difensore inglese, classe 1993, porta in dote un curriculum di primo piano tra Premier League, coppe europee e Nazionale. Il momento personale non attraversa il picco migliore, ma il valore tecnico resta riconosciuto. Contratto in scadenza a giugno 2026, rinnovo al momento lontano, status nei Red Devils meno solido rispetto al passato. Elementi utili alle riflessioni rossonere, orientate verso un innesto capace di guidare il reparto anche sotto il profilo caratteriale.

La concorrenza non manca. Diversi club inglesi hanno chiesto informazioni sul centrale, segnale di un mercato vivo attorno al suo nome. Secondo The Sun, il nuovo tecnico dello United Michael Carrick avrebbe però posto un veto alla cessione durante la finestra invernale. Per l’allenatore, Maguire resta pedina centrale della rosa, anche alla luce di un reparto numericamente corto. Il Manchester United, che con Maguire in campo ha vinto il derby contro il Manchester City alla prima di Carrick dopo l’esonero di Amorim, prima di qualsiasi uscita, valuta un rinforzo difensivo. Un’opzione quindi da scartare, per un Milan che, molto probabilmente, il difensore non lo acquisterà.