Milan-Lecce, Allegri annuncia cambi di formazione: chi può riposare

Allegri in conferenza stampa ha annunciato possibili cambi di formazione: le possibili scelte del tecnico per Milan-Lecce

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. I rossoneri domani scendono di nuovo in campo dopo la pesante vittoria contro il Como di giovedì e puntano a conquistare i tre punti per tenere il passo dell’Inter, impegnata invece sul complicato campo di Udine.

Allegri sa che c’è una grande opportunità di vincere il campionato, approfittando di un Napoli che ha perso malamente il passo nelle ultime giornate. L’allenatore rossonero come al solito ha dato informazioni per quanto riguarda gli assenti: “Pavlovic difficilmente ci sarà perché non può colpire la palla di testa, anche Gimenez è ancora fuori“.

Chi riposa in Milan-Lecce

Allegri ha fatto sapere che, più o meno, tutti gli altri stanno bene ma che inevitabilmente domani farà dei cambi perché quella di domani sarà la quarta partita in due settimane. Il primo indiziato è certamente Rafael Leao, che non è ancora al top e lo stiamo vedendo. Non a caso Christian Pulisic non ha giocato a Como: sarà probabilmente lui ad affiancare Nkunku, reduce da quattro gol nelle ultime tre giornate.

Possibili cambi anche a centrocampo. Non è da escludere che Allegri possa tenere fuori Luka Modric, in campo per 90′ contro la squadra di Fabregas e impegnato in una difficile partita difensiva contro Nico Paz. Al suo posto Ardon Jashari o Samuele Ricci, ne sapremo di più nelle prossime ore. In difesa scelte obbligate: De Winter ancora al posto di Pavlovic di fianco a Gabbia e Tomori.