Milan, sorpresa in attacco: c’è il via libera da Torino

Il centravanti può arrivare già a gennaio, un colpo anticipato che fa sognare tutti: il punto della situazione

Manca ancora qualche giorno prima della chiusura del calciomercato invernale. Il Milan fin qui ha messo le mani su Fullkrug, andando a colmare il vuoto lasciato da Santiago Gimenez, dopo essere andato sotto i ferri. Le condizioni non certo ottimali di Rafa Leao, Chris Pulisic e Christopher Nkunku hanno, dunque, spinto Giorgio Furlani e Igli Tare a chiudere subito per il tedesco.

L’ex West Ham, arrivato a condizioni economiche più che favorevoli, si è già reso utile, mostrando a tutti le proprie caratteristiche. Adesso il popolo rossonero si aspetta altri colpi: la speranza è che la dirigenza del Diavolo riesca a mettere le mani su un difensore esperto e magari su un esterno di destra. Non sarà facile e Massimiliano Allegri, anche oggi in conferenza stampa, ha fatto capire di voler accogliere solamente giocatori davvero pronti. E se alla fine un altro colpo arrivasse per l’attacco? Non è certo da escludere.

Calciomercato Milan, nuovo colpo in attacco: il punto della situazione

Il mercato di gennaio è quello delle opportunità che bisogna saper cogliere. Da Torino così potrebbe arrivare, un po’ a sorpresa, il via libera per Dusan Vlahovic.

E’ l’eventuale acquisto di Mateta che permetterebbe ai bianconeri di privarsi immediatamente del serbo, anche a costo zero.

L’ex Fiorentina potrebbe tornare a disposizione il prossimo mese ma con l’attuale giocatore del Crystal Palace, David e Openda in bianconeri rischia di non trovare più spazio. Visti gli ottimi rapporti tra Milan e Juve, non è da escludere il sì dei bianconeri all’operazione.

Un’operazione che potrebbe essere favorita dalla partenza di Gimenez. Il messicano, nonostante sia infortunato, può fare le valigie per una ventina di milioni. Attenzione, chiaramente, alla situazione Nkunku: l’ipotesi Turchia non è ancora del tutto tramontata. Ma se non dovesse arrivare il via libera per Vlahovic? Da Torino sono convinti che il Milan stia monitorando con attenzione la situazione legata a Duvan Zapata…