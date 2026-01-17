Perché il ritorno di Camarda al Milan sarebbe una brutta notizia

Le ultimissime notizie relative al futuro del giovanissimo attaccante italiano: il punto della situazione

Sono ben diciassette le presenze in Serie A, con oltre 600 minuti giocati, per Francesco Camarda con la maglia del Lecce. A diciassette anni è complicato per chiunque mettere minuti nelle gambe nel massimo campionato italiano, soprattutto se di ruolo fai il centravanti.

Il classe 2008, invece, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio con i salentini, alternandosi con Stulic. Nel corso di queste partite è riuscito anche a trovare la via della rete, contro il Bologna. Un gol pesante che ha permesso ai giallorossi di guadagnare un punto. Ora il problema alla spalla, che sta tenendo in ansia i tifosi del Lecce e ovviamente quelli del Milan.

Milan e Lecce, problemi per Camarda: il punto della situazione

La situazione non è ancora molto chiara e si spera che a breve si possa stabilire il giusto percorso che Camarda dovrà seguire per recuperare al meglio.

E’ evidente che se dovesse far ritorno alla base, in quel di Milanello, lo farebbe soprattutto per essere seguito con estrema attenzione dal club rossonero. I tempi di recupero, in questo caso, evidentemente, non sarebbero certo brevi.

Se dovesse rimanesse a Lecce, invece, vorrebbe dire che Camarda sarebbe pronto a tornare a disposizione nel corso di questa stagione. Va sottolineato anche il pensiero dell’entourage del giocatore, che non ha alcuna intenzione di rischiare minimamente e un ritorno a Milano sembra essere la scelta migliore. Domani, in occasione della partita, ci sarà modo di confrontarsi e di capire quale sia la scelta migliore per il bene del ragazzo