Rinnovo Maignan, il puzzle è quasi completo: manca solo l’ultimo pezzo per la firma

Per il rinnovo di Maignan ci siamo: puzzle quasi completo ma manca l’ultimo tassello per la firma, i dettagli

Il vento è cambiato attorno a Mike Maignan. Il suo futuro è ancora al Milan, con un clima di fiducia cresciuto nelle ultime settimane dopo mesi carichi di incertezza. Il contratto in scadenza il 30 giugno non pesa più come prima: il dialogo tra le parti procede e la sensazione condivisa porta verso una permanenza destinata a rafforzare il progetto tecnico del Milan.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’agente Jonathan Kebe ha trascorso ore importanti a Milano per confronti diretti con la dirigenza. L’accordo economico è già definito: Maignan arriverebbe a 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, con scadenza 2031. Resta un ultimo passaggio da sistemare, legato alle commissioni del procuratore. Nessuna firma ancora, ma in via Aldo Rossi cresce l’ottimismo, con la distanza sempre più ridotta verso la fumata bianca.

Nel frattempo il campo parla chiaro. Maignan continua a risultare decisivo, come dimostrato nella vittoria di Como, costruita anche grazie a parate determinanti del capitano. Nel dopo gara, Massimiliano Allegri ha sottolineato il valore del portiere con parole nette: “Se ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che ne costano uno ci sarà un motivo“. Un messaggio diretto, senza giri di parole, utile a ribadire la centralità del francese nel Milan attuale. La spinta dell’allenatore verso il rinnovo rafforza una trattativa entrata nella fase conclusiva. La porta rossonera, salvo sorprese, resta saldamente nelle mani di Maignan.