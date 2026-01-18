Accordo raggiunto: l’attaccante dice sì al Milan

I rossoneri hanno trovato un accordo con l’attaccante, ma la trattativa non è ancora chiusa: cosa manca per arrivare alla firma

Il Milan vuole andare fino in fondo per Andrej Kostic, profilo ritenuto ideale per un investimento a lungo termine. Il club rossonero segue da vicino l’attaccante montenegrino da tempi non sospetti. Classe 2006, è reduce da una prima parte di stagione molto convincente con il Partizan Belgrado. I numeri parlano chiaro: 20 presenze e 8 gol, spesso con pochi minuti a disposizione, dati che hanno acceso l’interesse dell’area scouting di via Aldo Rossi. L’idea prevede un inserimento iniziale nel Milan Futuro, con sviluppo graduale verso la Prima squadra.

Il gradimento del calciatore gioca un ruolo chiave. Kostic vuole il Milan e sta spingendo in prima persona per favorire il trasferimento. L’intesa su durata contrattuale e condizioni economiche risulta già definita grazie al lavoro di Kirovski con l’agente del nazionale Under 21 del Montenegro. Ora resta il passaggio più delicato, quello legato all’accordo complessivo con il Partizan. I contatti proseguono con continuità, sostenuti da una volontà comune di arrivare fino in fondo all’operazione.

Il nodo resta la valutazione. Kostic è approdato a Belgrado la scorsa estate per circa un milione di euro, firmando fino al 2030, con il 20% sulla futura rivendita destinato al Podgorica. Il Milan punta a restare sotto quota 4 milioni, con eventuali bonus aggiuntivi, mentre il Partizan parte da richieste vicine ai 10 milioni. La distanza risulta evidente, ma la trattativa resta aperta. In via Aldo Rossi si valuta uno sforzo calibrato, convinti che Kostic possa diventare un asset strategico per il progetto rossonero dei prossimi anni.