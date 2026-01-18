Formazioni ufficiali Milan-Lecce, Allegri cambia il centrocampo! Torna Pulisic

Le scelte ufficiali di Allegri e Di Francesco per Milan-Lecce di questa sera: diversi cambi fra i rossoneri, torna Pulisic

Allegri cambia il Milan per questo posticipo a San Siro contro il Lecce. Come aveva anticipato ieri in conferenza stampa, il tecnico livornese ha deciso di apportare un bel po’ di modifiche soprattutto a centrocampo per ruotare i giocatori con impegni così tanto ravvicinati (dopo le fatiche di Como di pochissimi giorni fa). Riposa Luka Modric e con lui anche Fofana: dentro Ricci e Jashari, insieme all’immancabile Rabiot, di cui non si può mai fare a meno. In attacco torna Pulisic: a differenza di quanto si pensava, c’è Leao con l’americano e fuori Nkunku.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

Lecce: in attesa di comunicazione