Niente Milan: lo sta prendendo la Juventus

I rossoneri erano interessati all’attaccante ma è ora in corso una trattativa concreta con la Juventus, tutti i dettagli

La corsa per Jean-Philippe Mateta entra nel vivo e la Juventus accelera. Il club bianconero punta a chiudere in tempi rapidi per regalare un nuovo centravanti a gennaio, forte dell’apertura totale del giocatore verso l’Italia. Il Crystal Palace valuta l’attaccante 45 milioni, cifra alta considerando che è in scadenza a giugno 2027, ma è oggetto di trattativa, vista la volontà juventina di impostare l’operazione con prestito oneroso più obbligo di riscatto.

Nelle ultime ore si è svolto un primo incontro positivo con l’entourage sul piano personale. La proposta prende forma: 2 milioni subito, riscatto fissato a 28 milioni, obbligo legato a una qualificazione almeno in Europa League, secondo quanto riferito da Di Marzio. Mateta, 28 anni e 10 gol stagionali, otto dei quali in Premier League, ha già dato il via libera al trasferimento, compreso l’ingaggio. Restano da definire le condizioni d’uscita, punto centrale per il Palace, consapevole anche dell’interesse da parte di altri club inglesi. In caso di addio, a Londra valutano Sidiki Cherif dell’Angers come possibile sostituto.

La posizione del Milan

Mateta è stato di recente accostato con forza anche al Milan. I rossoneri lo seguono dall’estate scorsa e c’erano stati dei contatti anche di recente. L’affare però oggi è impossibile: Igli Tare ha le mani legate e non ha soldi da investire, per questo ha scelto di puntare su Niclas Fullkrug, un’opportunità di mercato praticamente zero. Inoltre, l’infortunio di Santiago Gimenez, che ne avrà per un altro paio di mesi, rende impossibile la sua cessione: senza l’uscita del messicano, impossibile acquistare un nuovo attaccante.