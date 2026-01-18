Svolta Milan: “Addio Elliott, anche Furlani può lasciare: ecco il sostituto”

Secondo La Verità, Cardinale sarebbe molto vicino ad estinguere il debito con Elliott. E questo potrebbe cambiare anche l’assetto societario

Il nuovo anno del Milan rischia di aprirsi con una svolta societaria di grande peso. La lunga vicenda del vendor loan da 489 milioni, oggi salito a 566 milioni, si starebbe avvicinando alla chiusura dopo oltre tre anni. Secondo quanto riportato da La Verità, Gerry Cardinale lavora da tempo alla ricerca di un partner finanziario pronto a rifinanziare l’esposizione, con l’obiettivo di archiviare il debito legato all’operazione Elliott.

Le fonti del quotidiano parlano di una trattativa in fase avanzata, anche se il nome del soggetto coinvolto resta coperto. Nei giorni scorsi sono circolate le piste Manulife Comvest e Apollo Sports Capital, fondo già attivo nel calcio europeo con la maggioranza dell’Atletico Madrid. Un eventuale rifinanziamento produrrebbe effetti immediati sull’assetto del club, con possibile convocazione di un consiglio di amministrazione e rilascio del pegno detenuto da Sheva Investments Limited sulle quote rossonere.

Senza Elliott, via Furlani?

Da qui si aprirebbe una fase nuova anche sul piano dirigenziale. Con l’uscita di scena definitiva di Elliott, diversi uomini legati al fondo potrebbero lasciare i rispettivi incarichi, a partire da Dominic Mitchell e Gordon Singer. Attenzione anche alla posizione di Giorgio Furlani, amministratore delegato finito spesso nel mirino dei tifosi e mai davvero allineato con il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. In caso di cambio al vertice, il casting resta aperto: il nome di Damien Comolli circola da tempo, ma è ormai legato alla Juventus, quindi la candidatura più forte porta a Massimo Calvelli, ex CEO ATP entrato in RedBird da giugno 2025. Il Milan prepara una possibile rivoluzione silenziosa, con riflessi profondi sul futuro del club.