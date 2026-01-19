Estupinan non convince: in estate sarà addio, pronto lo scambio con Simeone

Il giocatore ha fatto meglio rispetto alle ultime uscite, ma non basta. Ecco l’idea a cui si può lavorare: il punto della situazione

Massimiliano Allegri lo ha rilanciato, mandandolo in campo contro il Lecce. Il tecnico livornese ha deciso di affidarsi a Estupinan sulla sinistra nel match di ieri sera a San Siro. Una scelta che ha fatto discutere i tifosi, che pensavano di vedere ancora Davide Bartesaghi.

Ma l’ex Juventus sa bene quanto sia importante tener sulla corda tutti i calciatori della rosa. Così la sfida contro i salentini, arrivata dopo la dispendiosa gara contro il Como di giovedì, è apparsa la più indicata per effettuare dei cambi, facendo giocare chi di solito lo fa meno.

A centrocampo si sono visti Samuele Ricci e Ardon Jashari che non hanno finalmente deluso. A sinistra, come detto, è toccato a Estupinan.

Estupinan via, la scelta del Milan è inevitabile

L’avvio dell’ex Brighton è stato più che complicato, con errori di diversa natura. Nella ripresa – a detta di tutti – è cresciuto, ma i fischi iniziali sono rimasti indelebili nelle menti di chi ha seguito la partita e soprattutto del giocatore.

L’esterno, ormai, appare chiaro, è diventato la riserva di Davide Bartesaghi. L’italiano, salvo colpi di scena, sarà dunque il titolare nell’attesissima partita dell’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. La strada da fare, per riprendersi il posto da titolare, è quindi tata ed in salita.

Ad oggi è facile pensare ad una separazione tra Estupinan e il Milan. I rossoneri, d’altronde, si aspettavano ben altro dal giocatore, che sarà chiamato a cercare fortuna altrove. Il suo entourage è già a lavoro per trovargli, eventualmente, la giusta sistemazione.

Il ritorno in Premier League, dove ha fatto bene, è una possibilità concreta. Ma la pista che può scaldarsi è quella che lo porterebbe in Spagna e più precisamente all’Atletico Madrid di Simeone. L’idea, pronta a prendere piede, è uno scambio con Ruggeri, che con i Colchoneros non si è ambientato e ha nostalgia d’Italia.